Türkiye detains 77 suspects in FETO operations across 34 provinces
- 10 January, 2026
- 11:15
In Türkiye, 77 suspects have been detained in operations against FETO across 34 provinces, Turkish Interior Minister Ali Yerlikaya wrote on X, Report informs.
He stated that 43 of the detainees have been arrested, while one person has been placed under judicial control. Procedures regarding the remaining suspects are ongoing.
The operations were carried out in Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Cankiri, Corum, Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Eskisehir, Giresun, Gumushane, Hatay, Istanbul, Izmir, Kahramanmaras, Kirikkale, Kocaeli, Kutahya, Manisa, Mugla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sanliurfa, Tekirdag, Trabzon, Van, Yozgat, and Zonguldak provinces.
Yerlikaya emphasized that plots against the national will are being exposed one by one: "Our struggle against those who threaten the integrity of our state and the peace of our people continues with determination."
