Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В 34 провинциях Турции задержано около 80 подозреваемых в рамках операций против FETÖ

    В регионе
    • 10 января, 2026
    • 11:12
    В 34 провинциях Турции задержано около 80 подозреваемых в рамках операций против FETÖ

    В 34 провинциях Турции задержаны 77 подозреваемых в рамках операций против FETÖ.

    Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в соцсети X.

    Отмечается, что из задержанных лиц 43 арестованы, а в отношении одного применена мера судебного надзора.

    Согласно информации, операции были проведены в Афьонкарахисаре, Аксарае, Анкаре, Анталье, Бурдуре, Бурсе, Чанкыры, Чоруме, Диярбекире, Дюздже, Эдирне, Элязыге, Эскишехире, Гиресуне, Гюмюшхане, Хатае, Стамбуле, Измире, Кахраманмараше, Кырыккале, Коджаэли, Кютахье, Манисе, Мугле, Орду, Османие, Сакарье, Самсуне, Шанлыурфе, Текирдаге, Трабзоне, Ване, Йозгате и Зонгулдаке.

    "Наша борьба с теми, кто посягает на целостность нашего государства и благополучие нашего народа, решительно продолжается", - говорится в сообщении.

    Турция FETO спецоперация Али Ерликая
    Türkiyənin 34 vilayətində FETÖ-yə qarşı  əməliyyatlar çərçivəsində 77 şübhəli şəxs saxlanılıb
    Türkiye detains 77 suspects in FETO operations across 34 provinces

    Последние новости

    11:34

    Подробности инцидента в самолете AZAL в Праге: агрессивный пассажир нанес удары агенту

    Инфраструктура
    11:30

    Россия ночью ударила по Украине "Искандером" и 120 дронами

    Другие страны
    11:12

    В 34 провинциях Турции задержано около 80 подозреваемых в рамках операций против FETÖ

    В регионе
    11:02

    Пашинян: К программе реформирования АПЦ присоединились 16 священников

    В регионе
    11:00

    Лесные пожары в Австралии уничтожили дома и оставили без электричества десятки тысяч людей

    Другие страны
    10:58

    Депутаты Милли Меджлиса вернутся к работе на следующей неделе

    Милли Меджлис
    10:52

    Полиция Азербайджана за сутки задержала 84 человека, находившихся в розыске

    Происшествия
    10:46

    Бывший чиновник мэрии Еревана обвиняется в легализации имущества на $378 тыс.

    В регионе
    10:40

    Сирийская армия заявляет, что полностью очистила Алеппо от СДС

    Другие страны
    Лента новостей