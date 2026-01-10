В 34 провинциях Турции задержано около 80 подозреваемых в рамках операций против FETÖ

В 34 провинциях Турции задержаны 77 подозреваемых в рамках операций против FETÖ.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в соцсети X.

Отмечается, что из задержанных лиц 43 арестованы, а в отношении одного применена мера судебного надзора.

Согласно информации, операции были проведены в Афьонкарахисаре, Аксарае, Анкаре, Анталье, Бурдуре, Бурсе, Чанкыры, Чоруме, Диярбекире, Дюздже, Эдирне, Элязыге, Эскишехире, Гиресуне, Гюмюшхане, Хатае, Стамбуле, Измире, Кахраманмараше, Кырыккале, Коджаэли, Кютахье, Манисе, Мугле, Орду, Османие, Сакарье, Самсуне, Шанлыурфе, Текирдаге, Трабзоне, Ване, Йозгате и Зонгулдаке.

"Наша борьба с теми, кто посягает на целостность нашего государства и благополучие нашего народа, решительно продолжается", - говорится в сообщении.