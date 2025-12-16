Пентагон: Военные США нанесли удары по катерам с наркотиками в Тихом океане
- 16 декабря, 2025
- 07:17
Американские военные нанесли в международных водах Тихого океана по трем якобы перевозившим наркотики катерам, в результате чего не выжило восемь человек.
Как передает Report, об этом сообщается на странице Пентагона в социальной сети X.
В заявлении ведомства говорится, что катера следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались перевозкой наркотиков. Это подтвердила разведка. По судам были нанесены удары, в результате которых были уничтожены восемь наркоторговцев.
