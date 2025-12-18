СМИ: Комета 3I/ATLAS изменила цвет на золотой под воздействием Солнца

Межзвездный объект 3I/ATLAS который, согласно гипотезам некоторых ученых, является инопланетным кораблем, изменил цвет на золотой под воздействием Солнца.

Как передает Report, об этом сообщило британское издание Daily Star.

Отмечается, что к изменению цвета объекта привел его необычный химический состав из-за солнечного тепла. Изначально 3I/ATLAS был тускло красным. Сейчас он стал золотым, а ранее астрономы сообщали, что комета поменяла цвет с красного на зеленый, говорится в публикации.

Как пишут журналисты, есть мнения, что изменение цвета объекта по мере его приближения к Солнцу может означать "конец путешествия".

Космический объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Ученые смогли установить, что это комета из другой звездной системы, которая несется к Земле на огромной скорости и по необычной траектории. Также установлен примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет - на 3 млрд старше Солнца.