Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    СМИ: Комета 3I/ATLAS изменила цвет на золотой под воздействием Солнца

    Наука и образование
    • 18 декабря, 2025
    • 08:49
    СМИ: Комета 3I/ATLAS изменила цвет на золотой под воздействием Солнца

    Межзвездный объект 3I/ATLAS который, согласно гипотезам некоторых ученых, является инопланетным кораблем, изменил цвет на золотой под воздействием Солнца.

    Как передает Report, об этом сообщило британское издание Daily Star.

    Отмечается, что к изменению цвета объекта привел его необычный химический состав из-за солнечного тепла. Изначально 3I/ATLAS был тускло красным. Сейчас он стал золотым, а ранее астрономы сообщали, что комета поменяла цвет с красного на зеленый, говорится в публикации.

    Как пишут журналисты, есть мнения, что изменение цвета объекта по мере его приближения к Солнцу может означать "конец путешествия".

    Космический объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Ученые смогли установить, что это комета из другой звездной системы, которая несется к Земле на огромной скорости и по необычной траектории. Также установлен примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет - на 3 млрд старше Солнца.

    Комета 3I/ATLAS ученые

    Последние новости

    09:38

    Турецкая певица Алейна Тильки и еще несколько известных лиц задержаны

    В регионе
    09:36

    Новые дома в Сумгайыте включены в фонд арендного жилья

    Инфраструктура
    09:26

    Агентство инноваций и цифрового развития выбрало страховщика

    Финансы
    09:23
    Видео

    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший

    Происшествия
    09:22

    В брюссельском аэропорту повредили самолет Роберта Фицо

    Другие страны
    09:19

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2025)

    Финансы
    09:15

    В Агдаме мирный житель подорвался на мине - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    09:13

    В Ордубаде в результате ДТП поврежден газопровод, около 8 тыс. абонентов остались без газа

    Происшествия
    08:55

    СМИ: США одобрили продажу Тайваню вооружений на $11,1 млрд

    Другие страны
    Лента новостей