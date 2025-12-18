Лагард: ЕЦБ сохраняет ставки и отмечает устойчивость экономики еврозоны

Европейский центральный банк оставил все три ключевые процентные ставки без изменений.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции во Франкфурте по итогам заседания Совета управляющих.

По ее словам, текущая оценка подтверждает, что инфляция в еврозоне в среднесрочной перспективе стабилизируется около целевого уровня в 2%. Согласно обновленным прогнозам ЕЦБ, инфляция в 2025 году составит в среднем 2,1%, в 2026 г. - 1,9% и в 2027 г. - 1,8%, вернувшись к 2% в 2028 году.

Экономический рост оказался выше ожиданий и будет поддерживаться внутренним спросом, инвестициями и устойчивым рынком труда. По ее словам, рост составит 1,4% в 2025 г., 1,2% в 2026 г. и 1,4% в 2027 и 2028 гг.

Лагард подчеркнула, что ЕЦБ продолжит придерживаться подхода, зависящего от данных, не фиксируя заранее траекторию процентных ставок. По ее словам, регулятор "находится в хорошей позиции", но может прибегнуть к различным действиям из-за высокой неопределенности, связанной с геополитикой, торговлей и динамикой заработных плат.

Глава ЕЦБ также отметила рост инвестиций, в том числе связанных с внедрением искусственного интеллекта, и подтвердила, что банк готов при необходимости скорректировать все инструменты для обеспечения ценовой стабильности.