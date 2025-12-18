Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.12.2025)

    Финансы
    • 18 декабря, 2025
    • 08:52
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    60,04

    0,41

    - 14,60

    WTI (долл/барр)

    56,34

    0,37

    - 15,38

    Золото (долл/унция)

    4 359,60

    5,60

    1 718,60

    Индексы

    Dow-Jones

    47 885,97

    - 228,29

    5 341,75

    S&P 500

    6 721,43

    - 78,83

    839,80

    Nasdaq

    22 693,32

    - 418,14

    3 382,53

    Nikkei

    48 928,21

    - 542,39

    9 033,67

    Dax

    23 960,59

    - 116,28

    4 051,45

    FTSE 100

    9 774,32

    89,53

    1 601,30

    CAC 40 INDEX

    8 086,05

    - 20,11

    705,31

    Shanghai Composite

    3 876,40

    44,97

    524,64

    Bist 100

    11 286,81

    - 62,02

    1 456,25

    RTS

    1 081,57

    - 18,70

    188,35

    Валюта

    USD/EUR

    1,1739

    0,0008

    0,1385

    USD/GBP

    1,3365

    - 0,0035

    0,0849

    JPY/USD

    155,7500

    0,6600

    - 1,4500

    RUB/USD

    80,4563

    1,0434

    - 33,0637

    TRY/USD

    42,7327

    0,0225

    7,3727

    CNY/USD

    7,0426

    - 0,0023

    - 0,2574
    фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (18.12.2025)

