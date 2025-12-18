Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.12.2025)
Финансы
- 18 декабря, 2025
- 08:52
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
60,04
|
0,41
|
- 14,60
|
WTI (долл/барр)
|
56,34
|
0,37
|
- 15,38
|
Золото (долл/унция)
|
4 359,60
|
5,60
|
1 718,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 885,97
|
- 228,29
|
5 341,75
|
S&P 500
|
6 721,43
|
- 78,83
|
839,80
|
Nasdaq
|
22 693,32
|
- 418,14
|
3 382,53
|
Nikkei
|
48 928,21
|
- 542,39
|
9 033,67
|
Dax
|
23 960,59
|
- 116,28
|
4 051,45
|
FTSE 100
|
9 774,32
|
89,53
|
1 601,30
|
CAC 40 INDEX
|
8 086,05
|
- 20,11
|
705,31
|
Shanghai Composite
|
3 876,40
|
44,97
|
524,64
|
Bist 100
|
11 286,81
|
- 62,02
|
1 456,25
|
RTS
|
1 081,57
|
- 18,70
|
188,35
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1739
|
0,0008
|
0,1385
|
USD/GBP
|
1,3365
|
- 0,0035
|
0,0849
|
JPY/USD
|
155,7500
|
0,6600
|
- 1,4500
|
RUB/USD
|
80,4563
|
1,0434
|
- 33,0637
|
TRY/USD
|
42,7327
|
0,0225
|
7,3727
|
CNY/USD
|
7,0426
|
- 0,0023
|
- 0,2574
Последние новости
09:38
Турецкая певица Алейна Тильки и еще несколько известных лиц задержаныВ регионе
09:36
Новые дома в Сумгайыте включены в фонд арендного жильяИнфраструктура
09:26
Агентство инноваций и цифрового развития выбрало страховщикаФинансы
09:23
Видео
В Сальяне произошло ДТП, есть погибшийПроисшествия
09:22
В брюссельском аэропорту повредили самолет Роберта ФицоДругие страны
09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2025)Финансы
09:15
В Агдаме мирный житель подорвался на мине - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
09:13
В Ордубаде в результате ДТП поврежден газопровод, около 8 тыс. абонентов остались без газаПроисшествия
08:55