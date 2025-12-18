Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.12.2025)
Maliyyə
- 18 dekabr, 2025
- 08:44
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
60,04
|
0,41
|
- 14,60
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
56,34
|
0,37
|
- 15,38
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 359,60
|
5,60
|
1 718,60
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 885,97
|
- 228,29
|
5 341,75
|
S&P 500
|
6 721,43
|
- 78,83
|
839,80
|
Nasdaq
|
22 693,32
|
- 418,14
|
3 382,53
|
Nikkei
|
48 928,21
|
- 542,39
|
9 033,67
|
Dax
|
23 960,59
|
- 116,28
|
4 051,45
|
FTSE 100
|
9 774,32
|
89,53
|
1 601,30
|
CAC 40 INDEX
|
8 086,05
|
- 20,11
|
705,31
|
Shanghai Composite
|
3 876,40
|
44,97
|
524,64
|
Bist 100
|
11 286,81
|
- 62,02
|
1 456,25
|
RTS
|
1 081,57
|
- 18,70
|
188,35
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1739
|
0,0008
|
0,1385
|
USD/GBP
|
1,3365
|
- 0,0035
|
0,0849
|
JPY/USD
|
155,7500
|
0,6600
|
- 1,4500
|
RUB/USD
|
80,4563
|
1,0434
|
- 33,0637
|
TRY/USD
|
42,7327
|
0,0225
|
7,3727
|
CNY/USD
|
7,0426
|
- 0,0023
|
- 0,2574
