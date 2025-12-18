Баку и Амстердам договорились расширять политическое и экономическое сотрудничество

В Гааге подтвержден взаимный интерес к углублению двустороннего партнерства между Азербайджаном и Нидерландами.

Как передает Report, в рамках рабочего визита в Королевство Нидерландов специальный представитель президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков провёл встречи с министром внешней торговли и развития Королевства Нидерландов Аукье де Врис, генеральным секретарём Министерства иностранных дел Кристианом Ребергеном, заместителем министра иностранных дел Марселем де Винком, заместителем советника по национальной безопасности Премьер-министра Нидерландов Йостом ван Дёйтекомом, председателем Комитета Сената Нидерландов по иностранным делам, обороне и развитию Коэном Петерссеном, другими членами комитета, а также с рядом авторитетных государственных и политических деятелей этой страны.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям двусторонних отношений между Азербайджаном и Нидерландами. Было отмечено, что в течение текущего года наблюдается положительная динамика в политических отношениях между двумя странами. В качестве одного из наиболее важных результатов подчеркнута договорённость о расширении сотрудничества в ряде сфер, достигнутая в ходе встречи президента Ильхама Алиева с премьер-министром Диком Схофом на полях Саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене в октябре этого года. Также отмечено, что встречи министров иностранных дел, межмидовские консультации, взаимные визиты на уровне заместителей министров и других официальных лиц в течение года способствовали поддержанию устойчивого политического диалога.

Особое внимание в ходе проведенных встреч было уделено организации взаимных визитов на высоком уровне и определению новых направлений сотрудничества. Стороны рассмотрели текущее состояние взаимодействия в различных сферах, обсудили перспективы дальнейшего развития и новые приоритетные направления, представляющие взаимный интерес.

В ходе переговоров стороны подчеркнули, что межпарламентское сотрудничество может способствовать укреплению доверия и углублению взаимопонимания между странами и народами. В этой связи обсуждены возможные шаги по развитию отношений между парламентами двух стран, организация взаимных визитов депутатов, деятельность групп дружбы и другие вопросы.

В ходе встреч Э. Амирбеков также проинформировал собеседников о мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, необходимых условиях для обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе, а также о последовательной политике и конкретных шагах, предпринимаемых Азербайджаном в этом направлении. Он также рассказал о масштабных работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях и о сложностях, связанных с их загрязнением минами. Нидерландская сторона, в свою очередь, приветствовала прогресс в армяно-азербайджанской нормализации и выразила полную поддержку мирному процессу.

Кроме того, в ходе встреч состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Азербайджаном и Европейским союзом, а также о формировании региональных транспортных связей. Подчеркнуто, что 2025 год характеризуется положительной динамикой в отношениях Азербайджан–ЕС, и отмечена важность сохранения и дальнейшего развития этой динамики в предстоящие месяцы.

При этом Э. Амирбеков отметил, что принятый в начале декабря текущего года документ под названием "Стратегическая повестка партнёрства ЕС–Армения" не отражает существующие региональные реалии и логику мирного процесса. Он выразил надежду, что усилия Европейского союза по поддержке процесса нормализации будут способствовать укреплению мира и стабильности между Азербайджаном и Арменией, а не подорвут доверие между сторонами и не приведут к осложнению отношений между Азербайджаном и ЕС.

В ходе обсуждения перспектив экономического сотрудничества с высокопоставленными сотрудниками МИД, Агентства по предпринимательству и Конфедерации промышленности и работодателей были обсуждены возможности принятия конкретных шагов по развитию сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, управление водными ресурсами, портовая инфраструктура, транспорт, логистика, возобновляемая энергетика, высокие технологии, градостроительство, а также по расширению торгового оборота и стимулированию взаимных инвестиций. Нидерландская сторона выразила заинтересованность во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном и заявила о готовности к практическим шагам по углублению сотрудничества в этих сферах.

В рамках визита в ведущем аналитическим центре Нидерландов - Институтом международных отношений "Клингендаль" - состоялся круглый стол. В ходе мероприятия, в котором приняли участие эксперты по региону, представители МИД Нидерландов и ведущих средств массовой информации, представитель Президента выступил с докладом о геополитических процессах на Южном Кавказе, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также об отношениях Азербайджана с ЕС, НАТО и Нидерландами, ответив на многочисленные вопросы участников.

Э.Амирбеков также дал интервью газете Holland Times и представителям аналитических центров, расположенных в Гааге.