Politico: Конгресс назначил дачу показаний Клинтонами по делу Эпштейна на январь

Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности назначил дачу показаний Биллом и Хиллари Клинтон по делу финансиста Джеффри Эпштейна на 13 и 14 января соответственно.

Как передает Report, об этом говорится в письме главы комитета Джеймса Комера (республиканец от штата Кентукки) адвокату четы Клинтонов, которое имеется в распоряжении газеты Politico.

"Если ваши клиенты не явятся в эти новые даты, комитет немедленно перейдет к процедуре привлечения к ответственности за неуважение к Конгрессу", - написал Комер.

Как он отметил, адвокат четы Клинтон ранее предупреждал о том, что они не могут явиться для дачи показаний на этой неделе, но отказался предлагать альтернативные дни явки, и это вынудило его назначить даты в одностороннем порядке.