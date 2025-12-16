Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Politico: Конгресс назначил дачу показаний Клинтонами по делу Эпштейна на январь

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 08:56
    Politico: Конгресс назначил дачу показаний Клинтонами по делу Эпштейна на январь

    Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности назначил дачу показаний Биллом и Хиллари Клинтон по делу финансиста Джеффри Эпштейна на 13 и 14 января соответственно.

    Как передает Report, об этом говорится в письме главы комитета Джеймса Комера (республиканец от штата Кентукки) адвокату четы Клинтонов, которое имеется в распоряжении газеты Politico.

    "Если ваши клиенты не явятся в эти новые даты, комитет немедленно перейдет к процедуре привлечения к ответственности за неуважение к Конгрессу", - написал Комер.

    Как он отметил, адвокат четы Клинтон ранее предупреждал о том, что они не могут явиться для дачи показаний на этой неделе, но отказался предлагать альтернативные дни явки, и это вынудило его назначить даты в одностороннем порядке.

    Конгресс США дело Эпштейна

    Последние новости

    09:56

    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    09:52

    Дорожная полиция предупредила об основных причинах ДТП в горных районах

    Внутренняя политика
    09:40

    Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск по делу Рамиза Мехтиева

    Внутренняя политика
    09:34

    ДТП в Иране: 13 погибших, 11 человек получили ранения

    В регионе
    09:28

    В Масазыре ожидаются перебои в энергоснабжении

    Энергетика
    09:26

    Лига чемпионов ФИБА: "Сабах" встретится с "Альбой" в Берлине

    Командные
    09:23

    Азербайджан поздравил Бахрейн с национальным праздником

    Внешняя политика
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2025)

    Финансы
    09:06

    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем независимости

    Внешняя политика
    Лента новостей