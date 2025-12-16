На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 16 декабря, 2025
- 08:33
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект Зии Буниятова, от перекрестка с улицей Ахмеда Раджабли до перекрестка с проспектом Ататюрка;
5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";
10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.