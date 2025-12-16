На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 16 декабря, 2025
    • 08:33
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. Проспект Зии Буниятова, от перекрестка с улицей Ахмеда Раджабли до перекрестка с проспектом Ататюрка;

    5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

    10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    12. Проспект Бабека, в направлении центра;

    13. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

