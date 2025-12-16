WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var

    İnfrastruktur
    • 16 dekabr, 2025
    • 08:25
    Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    4. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    9. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

    10. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    11. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    12. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    13. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    14. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    15. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    yol tıxac Bakı
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:54

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.12.2025)

    Maliyyə
    08:52

    Avstraliya polisinin hücumçuların terrorçularla əlaqəli olmalarına dair heç bir dəlili yoxdur

    Digər ölkələr
    08:41

    Tovuzda erkən nikahın qarşısı alınıb

    Hadisə
    08:30

    Kamboca ilə münaqişədə 17 Tailand hərbçisi həlak olub

    Digər ölkələr
    08:25

    Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var

    İnfrastruktur
    08:05

    Bu gün Biləsuvarın kəndində üç saat işıq olmayacaq

    Energetika
    07:47

    ABŞ narkotik daşıyan uç kateri vurub, səkkiz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    07:20

    Tramp "BBC"ni məhkəməyə verib

    Digər ölkələr
    07:15

    Boliviyada daşqınlar 20 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti