İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Azərbaycanda təkrar mobbinqə məruz qalan işçilərə səlahiyyət verilməsi təklif olunur

    Sosial müdafiə
    • 27 fevral, 2026
    • 09:02
    Azərbaycanda təkrar mobbinqə məruz qalan işçilərə səlahiyyət verilməsi təklif olunur

    Azərbaycanda iş yerlərində təkrar mobbinqə məruz qalan işçilərə səlahiyyət verilməsi təklif olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin (Ombudsmanın) 2025-ci il üzrə məruzəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Təklifə əsasən, Əmək Məcəlləsinə "İş yerində psixoloji təzyiq (mobbinq)" adlı yeni maddənin əlavə edilməsi və bununla bağlı hüquq münasibətlərinin həmin maddədə ümumiləşdirilməsi vacibdir.

    Bundan əlavə, təklifə görə Məcəllənin 69-cu maddəsinə (Əmək müqaviləsinin İşçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydası) işçinin iş yerində təkrar psixoloji zorakılığa (mobbinq) məruz qalan işçilərə əmək müqaviləsinə birtərəfli qaydada ləğv edilməsi səlahiyyəti verilməlidir.

    Xatırladaq ki, mobbinq şəxsin iş həyatından kənarlaşdırılması üçün qəsdən edilən psixoloji zorakılıqdır. Belə ki, mobbinq insanın hörmətsiz, alçaldıcı, təhqiramiz rəftar, hörmətsiz ittihamlara məruz qalması ilə başlayır. Mobbinqin davamında işəgötürən, qarşı tərəfin sosial nüfuzunun azaldılmasına yönəlmiş təcavüzkar mühit yaratmaqla, təhqir və istehza ilə işini tərk etməyə çağırır.

    mobbinq iş yerləri Ombudsman

    Son xəbərlər

    09:40

    Sumqayıtda poladəritmə sexində partlayış olub, üç fəhlə yanıq xəsarəti alıb

    Hadisə
    09:39

    Ötən il Suriyadan 18 Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə repatriasiya olunub

    Daxili siyasət
    09:37

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycanın yeddi cüdoçusu ilk yarış günündə tatamiyə çıxacaq

    Fərdi
    09:33

    Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşəcək

    Futbol
    09:32
    Foto

    Səfir: Xocalı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması heç də asan olmayıb

    Xarici siyasət
    09:29

    Efiopiyanın Baş naziri Fəxri xiyabanı ziyarət edib

    Xarici siyasət
    09:27

    Britaniya səfirliyi: Azərbaycan-Ermənistan normallaşması dayanıqlı sülhə aparan yeganə yoldur

    Xarici siyasət
    09:20

    Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    09:18

    Ələtdə kişi hündürlükdən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti