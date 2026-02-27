İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Özəl reabilitasiya mərkəzlərinin xüsusi razılıq əsasında fəaliyyət göstərməsi təklif olunur

    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 09:03
    Özəl reabilitasiya mərkəzlərinin xüsusi razılıq əsasında fəaliyyət göstərməsi təklif olunur

    Azərbaycanda reabilitasiya xidmətləri göstərən özəl mərkəzlərin xüsusi razılıq əsasında fəaliyyət göstərməsi və buna müntəzəm nəzarət təklif olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin (ombudsmanın) 2025-ci il üzrə məruzəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Məruzədə, həmçinin, psixi sağlamlıq sahəsində yardım göstərmək hüququ olmayan şəxslər tərəfindən internet və sosial şəbəkələr vasitəsilə müvafiq seans və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsinin qarşısının alınması üçün mexanizmlərin hazırlanması təklifi də yer alıb.

