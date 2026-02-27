В Азербайджане могут ввести специальное разрешение для частных реабилитационных центров
Внутренняя политика
- 27 февраля, 2026
- 10:03
В Азербайджане выдвинута инициатива о том, чтобы частные центры, предоставляющие реабилитационные услуги, работали исключительно при наличии специального разрешения, а их деятельность подлежала систематическому надзору.
Как сообщает Report, это нашло отражение в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2025 год.
Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правам человека.
Помимо этого, в докладе предлагается выработать механизмы, нацеленные на предотвращение проведения онлайн-сеансов и консультаций в социальных сетях лицами, которые не обладают правом оказывать помощь в области психического здоровья.
Последние новости
10:33
Добыча нефти в Казахстане в 2025 году составила около 99,6 млн тоннВ регионе
10:31
Надир Иманов назначен новым вице-президентом BP по финансовым вопросам в регионе АГТЭнергетика
10:29
Состоялась церемония официальной встречи премьера ЭфиопииВнешняя политика
10:26
Акции Netflix подорожали более чем на 9% после отказа покупать Warner Bros. - ОБНОВЛЕНОЭто интересно
10:21
BakuBus в скором времени начнет пассажироперевозки в НахчыванеИнфраструктура
10:18
Фото
Элин Сулейманов: Донести правду о Ходжалы до мирового сообщества было непростоВнешняя политика
10:13
КМГ и CNODC создают СП для строительства ГХК стоимостью $1,25 млрдВ регионе
10:03
Посольство Великобритании: Нормализация между Баку и Ереваном - единственный путь к устойчивому мируВнешняя политика
10:03