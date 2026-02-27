Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Азербайджане могут ввести специальное разрешение для частных реабилитационных центров

    Внутренняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 10:03
    В Азербайджане могут ввести специальное разрешение для частных реабилитационных центров

    В Азербайджане выдвинута инициатива о том, чтобы частные центры, предоставляющие реабилитационные услуги, работали исключительно при наличии специального разрешения, а их деятельность подлежала систематическому надзору.

    Как сообщает Report, это нашло отражение в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2025 год.

    Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правам человека.

    Помимо этого, в докладе предлагается выработать механизмы, нацеленные на предотвращение проведения онлайн-сеансов и консультаций в социальных сетях лицами, которые не обладают правом оказывать помощь в области психического здоровья.

    Омбудсмен Азербайджана реабилитационные центры Специальное разрешение психическое здоровье доклад омбудсмена
    Özəl reabilitasiya mərkəzlərinin xüsusi razılıq əsasında fəaliyyət göstərməsi təklif olunur

    Последние новости

    10:33

    Добыча нефти в Казахстане в 2025 году составила около 99,6 млн тонн

    В регионе
    10:31

    Надир Иманов назначен новым вице-президентом BP по финансовым вопросам в регионе АГТ

    Энергетика
    10:29

    Состоялась церемония официальной встречи премьера Эфиопии

    Внешняя политика
    10:26

    Акции Netflix подорожали более чем на 9% после отказа покупать Warner Bros. - ОБНОВЛЕНО

    Это интересно
    10:21

    BakuBus в скором времени начнет пассажироперевозки в Нахчыване

    Инфраструктура
    10:18
    Фото

    Элин Сулейманов: Донести правду о Ходжалы до мирового сообщества было непросто

    Внешняя политика
    10:13

    КМГ и CNODC создают СП для строительства ГХК стоимостью $1,25 млрд

    В регионе
    10:03

    Посольство Великобритании: Нормализация между Баку и Ереваном - единственный путь к устойчивому миру

    Внешняя политика
    10:03

    В Азербайджане могут ввести специальное разрешение для частных реабилитационных центров

    Внутренняя политика
    Лента новостей