В Азербайджане могут ввести специальное разрешение для частных реабилитационных центров

В Азербайджане выдвинута инициатива о том, чтобы частные центры, предоставляющие реабилитационные услуги, работали исключительно при наличии специального разрешения, а их деятельность подлежала систематическому надзору.

Как сообщает Report, это нашло отражение в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2025 год.

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правам человека.

Помимо этого, в докладе предлагается выработать механизмы, нацеленные на предотвращение проведения онлайн-сеансов и консультаций в социальных сетях лицами, которые не обладают правом оказывать помощь в области психического здоровья.