İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Yaşı 60-dan çox olanların əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qadağan oluna bilər

    Sosial müdafiə
    • 27 fevral, 2026
    • 09:00
    Yaşı 60-dan çox olanların əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qadağan oluna bilər

    Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qadağan olunan işçilərin siyahısının genişləndirilməsi təklif edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu, İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin (Ombudsmanın) 2025-ci il üzrə məruzəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Qeyd edilib ki, 60 yaşdan yuxarı olan şəxslərin əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin qadağan olunması təklif edilir.

    Hazırkı qanunvericiliyə görə, işəgötürən tərəfindən: hamilə, habelə üç yaşınadək uşağı olan qadınların, üç yaşınadək uşağını təkbaşına böyüdən kişilərin;

    yeganə qazanc yeri işlədiyi iş yeri olub məktəb yaşınadək uşağını təkbaşına böyüdən işçilərin;

    əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirən işçilərin əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qadağandır.

    Məruzədə yer alan təkliflər sırasında dövlət qulluğunda azı 35 il iş stajı olan şəxslərin güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası hüququ olan şəxslər siyahısına daxil edilməsi də var.

    əmək müqaviləsi Ombudsman

    Son xəbərlər

    09:40

    Sumqayıtda poladəritmə sexində partlayış olub, üç fəhlə yanıq xəsarəti alıb

    Hadisə
    09:39

    Ötən il Suriyadan 18 Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə repatriasiya olunub

    Daxili siyasət
    09:37

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycanın yeddi cüdoçusu ilk yarış günündə tatamiyə çıxacaq

    Fərdi
    09:33

    Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşəcək

    Futbol
    09:32
    Foto

    Səfir: Xocalı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması heç də asan olmayıb

    Xarici siyasət
    09:29

    Efiopiyanın Baş naziri Fəxri xiyabanı ziyarət edib

    Xarici siyasət
    09:27

    Britaniya səfirliyi: Azərbaycan-Ermənistan normallaşması dayanıqlı sülhə aparan yeganə yoldur

    Xarici siyasət
    09:20

    Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    09:18

    Ələtdə kişi hündürlükdən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti