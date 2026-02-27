В Азербайджане могут запретить расторжение трудовых договоров с лицами старше 60 лет

В Азербайджане предлагается расширить список работников, трудовые договоры c которыми не могут быть расторгнуты.

Как сообщает Report, это отражено в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год.

Документ обсужден на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

В частности, предлагается запретить расторжение трудовых договоров с лицами старше 60 лет.

Согласно действующему законодательству, работодателям запрещается расторгать трудовые договоры:

- с беременными, с женщинами, имеющими ребенка младше 3 лет; с мужчинами, воспитывающими в одиночку детей в возрасте до трех лет;

- с работниками, в одиночку воспитывающими ребенка дошкольного возраста, единственным источником дохода которых является нынешнее место работы;

- с работниками, временно утратившими трудоспособность.

Среди предложений, отраженных в докладе, также предусмотрено включение лиц, имеющих не менее 35 лет стажа государственной службы, в перечень граждан, обладающих правом на получение трудовой пенсии на льготных условиях.