    В Азербайджане могут запретить расторжение трудовых договоров с лицами старше 60 лет

    Социальная защита
    • 27 февраля, 2026
    • 09:45
    В Азербайджане могут запретить расторжение трудовых договоров с лицами старше 60 лет

    В Азербайджане предлагается расширить список работников, трудовые договоры c которыми не могут быть расторгнуты.

    Как сообщает Report, это отражено в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год.

    Документ обсужден на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

    В частности, предлагается запретить расторжение трудовых договоров с лицами старше 60 лет.

    Согласно действующему законодательству, работодателям запрещается расторгать трудовые договоры:

    - с беременными, с женщинами, имеющими ребенка младше 3 лет; с мужчинами, воспитывающими в одиночку детей в возрасте до трех лет;

    - с работниками, в одиночку воспитывающими ребенка дошкольного возраста, единственным источником дохода которых является нынешнее место работы;

    - с работниками, временно утратившими трудоспособность.

    Среди предложений, отраженных в докладе, также предусмотрено включение лиц, имеющих не менее 35 лет стажа государственной службы, в перечень граждан, обладающих правом на получение трудовой пенсии на льготных условиях.

    Yaşı 60-dan çox olanların əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qadağan oluna bilər

