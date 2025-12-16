У полиции Австралии нет данных о связи исполнителей теракта с террористами

У полиции Австралии пока нет никаких доказательств того, что исполнители теракта в Сиднее были связаны с террористическими ячейками или организациями.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе выступая в утреннем эфире телеканала ABC.

"На данный момент у нас нет никаких доказательств сговора и нет никаких доказательств того, что эти люди (нападавшие - ред.) были частью [террористической] ячейки. Очевидно, ими двигала экстремистская идеология", - сказал премьер, отметив также, что "нет свидетельств того, что кто-либо из нападавших планировал, рассматривал или думал о совершении акта насилия в отношении еврейской общины".