У полиции Австралии нет данных о связи исполнителей теракта с террористами
Другие страны
- 16 декабря, 2025
- 08:18
У полиции Австралии пока нет никаких доказательств того, что исполнители теракта в Сиднее были связаны с террористическими ячейками или организациями.
Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе выступая в утреннем эфире телеканала ABC.
"На данный момент у нас нет никаких доказательств сговора и нет никаких доказательств того, что эти люди (нападавшие - ред.) были частью [террористической] ячейки. Очевидно, ими двигала экстремистская идеология", - сказал премьер, отметив также, что "нет свидетельств того, что кто-либо из нападавших планировал, рассматривал или думал о совершении акта насилия в отношении еврейской общины".
Последние новости
08:33
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:18
У полиции Австралии нет данных о связи исполнителей теракта с террористамиДругие страны
07:56
В ходе пограничного конфликта с Камбоджей погибли 17 военнослужащих ТаиландаДругие страны
07:29
Ибрагим Наджафов: Нет чувства прекраснее, чем возвращение на родную землю спустя 34 годаВнутренняя политика
07:17
Пентагон: Военные США нанесли удары по катерам с наркотиками в Тихом океанеДругие страны
06:58
Reuters: Трамп подал в суд на BBCДругие страны
06:30
Фото
В село Сос выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
06:13
В Боливии из-за наводнения погибли не менее 20 человекДругие страны
05:46