Avstraliya polisinin hücumçuların terrorçularla əlaqəli olmalarına dair heç bir dəlili yoxdur

    Avstraliya polisi hazırda Sidney hücumunu törədənlərin terrorçu qruplar və ya təşkilatlarla əlaqəli olduqlarına dair heç bir dəlilə malik deyil.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ölkənin Baş naziri Entoni Albaniz "ABC"nin "Səhər Şousu"nda bildirib.

    "Hazırda əlimizdə gizli sövdələşməyə dair heç bir dəlil və bu şəxslərin terrorçu qruplaşmasının bir hissəsi olduğuna dair heç bir dəlil yoxdur. Onlar açıq-aydın ekstremist ideologiyanın təsiri altında idilər. Hücumçulardan hər hansı birinin yəhudi icmasına qarşı zorakılıq aktı planlaşdırdığına, düşündüyünə və ya törətmək istədiyinə dair heç bir dəlil yoxdur", - deyə o, bildirib.

    Avstraliya terror İsrail Yəhudi
    У полиции Австралии нет данных о связи исполнителей теракта с террористами

