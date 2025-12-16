Avstraliya polisinin hücumçuların terrorçularla əlaqəli olmalarına dair heç bir dəlili yoxdur
Digər ölkələr
- 16 dekabr, 2025
- 08:52
Avstraliya polisi hazırda Sidney hücumunu törədənlərin terrorçu qruplar və ya təşkilatlarla əlaqəli olduqlarına dair heç bir dəlilə malik deyil.
"Report"un məlumatına görə, bunu ölkənin Baş naziri Entoni Albaniz "ABC"nin "Səhər Şousu"nda bildirib.
"Hazırda əlimizdə gizli sövdələşməyə dair heç bir dəlil və bu şəxslərin terrorçu qruplaşmasının bir hissəsi olduğuna dair heç bir dəlil yoxdur. Onlar açıq-aydın ekstremist ideologiyanın təsiri altında idilər. Hücumçulardan hər hansı birinin yəhudi icmasına qarşı zorakılıq aktı planlaşdırdığına, düşündüyünə və ya törətmək istədiyinə dair heç bir dəlil yoxdur", - deyə o, bildirib.
Son xəbərlər
09:19
İranda avtobus aşıb, 13 nəfər ölüb, 11-i xəsarət alıbRegion
09:17
Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:10
FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Berlində "Alba" ilə qarşılaşacaqKomanda
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.12.2025)Maliyyə
09:01
Azərbaycan XİN Qazaxıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
08:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.12.2025)Maliyyə
08:52
Avstraliya polisinin hücumçuların terrorçularla əlaqəli olmalarına dair heç bir dəlili yoxdurDigər ölkələr
08:41
Tovuzda erkən nikahın qarşısı alınıbHadisə
08:30