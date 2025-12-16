Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.12.2025)
- 16 декабря, 2025
- 09:03
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
60,26
|
- 0,86
|
- 14,38
|
WTI (долл/барр)
|
56,52
|
- 0,92
|
- 15,20
|
Золото (долл/унция)
|
4 315,10
|
- 13,20
|
1 674,10
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 416,56
|
- 41,49
|
5 872,34
|
S&P 500
|
6 816,51
|
- 10,90
|
934,88
|
Nasdaq
|
23 057,41
|
- 137,76
|
3 746,62
|
Nikkei
|
49 494,63
|
- 1 341,92
|
9 600,09
|
Dax
|
24 229,91
|
43,42
|
4 320,77
|
FTSE 100
|
9 751,31
|
102,28
|
1 578,29
|
CAC 40 INDEX
|
8 124,88
|
56,26
|
744,14
|
Shanghai Composite
|
3 820,85
|
-68,50
|
469,09
|
Bist 100
|
11 456,34
|
145,03
|
1 625,78
|
RTS
|
1 089,97
|
7,56
|
196,75
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1753
|
0,0013
|
0,1399
|
USD/GBP
|
1,3369
|
- 0,0002
|
0,0853
|
JPY/USD
|
154,8200
|
- 0,9900
|
- 2,3800
|
RUB/USD
|
79,5178
|
- 0,5322
|
- 34,0022
|
TRY/USD
|
42,7015
|
0,0065
|
7,3415
|
CNY/USD
|
7,0434
|
- 0,0116
|
- 0,2566
