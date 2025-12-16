Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.12.2025)

    Финансы
    • 16 декабря, 2025
    • 09:03
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    60,26

    - 0,86

    - 14,38

    WTI (долл/барр)

    56,52

    - 0,92

    - 15,20

    Золото (долл/унция)

    4 315,10

    - 13,20

    1 674,10

    Индексы

    Dow-Jones

    48 416,56

    - 41,49

    5 872,34

    S&P 500

    6 816,51

    - 10,90

    934,88

    Nasdaq

    23 057,41

    - 137,76

    3 746,62

    Nikkei

    49 494,63

    - 1 341,92

    9 600,09

    Dax

    24 229,91

    43,42

    4 320,77

    FTSE 100

    9 751,31

    102,28

    1 578,29

    CAC 40 INDEX

    8 124,88

    56,26

    744,14

    Shanghai Composite

    3 820,85

    -68,50

    469,09

    Bist 100

    11 456,34

    145,03

    1 625,78

    RTS

    1 089,97

    7,56

    196,75

    Валюта

    USD/EUR

    1,1753

    0,0013

    0,1399

    USD/GBP

    1,3369

    - 0,0002

    0,0853

    JPY/USD

    154,8200

    - 0,9900

    - 2,3800

    RUB/USD

    79,5178

    - 0,5322

    - 34,0022

    TRY/USD

    42,7015

    0,0065

    7,3415

    CNY/USD

    7,0434

    - 0,0116

    - 0,2566
    биржевые торги фондовые рынки минеральное сырье нефть золото валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (16.12.2025)

    Последние новости

    09:56

    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    09:52

    Дорожная полиция предупредила об основных причинах ДТП в горных районах

    Внутренняя политика
    09:40

    Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск по делу Рамиза Мехтиева

    Внутренняя политика
    09:34

    ДТП в Иране: 13 погибших, 11 человек получили ранения

    В регионе
    09:28

    В Масазыре ожидаются перебои в энергоснабжении

    Энергетика
    09:26

    Лига чемпионов ФИБА: "Сабах" встретится с "Альбой" в Берлине

    Командные
    09:23

    Азербайджан поздравил Бахрейн с национальным праздником

    Внешняя политика
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2025)

    Финансы
    09:06

    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем независимости

    Внешняя политика
    Лента новостей