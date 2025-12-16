Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.12.2025)
Maliyyə
- 16 dekabr, 2025
- 08:54
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
60,26
|
- 0,86
|
- 14,38
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
56,52
|
- 0,92
|
- 15,20
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 315,10
|
- 13,20
|
1 674,10
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 416,56
|
- 41,49
|
5 872,34
|
S&P 500
|
6 816,51
|
- 10,90
|
934,88
|
Nasdaq
|
23 057,41
|
- 137,76
|
3 746,62
|
Nikkei
|
49 494,63
|
- 1 341,92
|
9 600,09
|
Dax
|
24 229,91
|
43,42
|
4 320,77
|
FTSE 100
|
9 751,31
|
102,28
|
1 578,29
|
CAC 40 INDEX
|
8 124,88
|
56,26
|
744,14
|
Shanghai Composite
|
3 820,85
|
-68,50
|
469,09
|
Bist 100
|
11 456,34
|
145,03
|
1 625,78
|
RTS
|
1 089,97
|
7,56
|
196,75
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1753
|
0,0013
|
0,1399
|
USD/GBP
|
1,3369
|
- 0,0002
|
0,0853
|
JPY/USD
|
154,8200
|
- 0,9900
|
- 2,3800
|
RUB/USD
|
79,5178
|
- 0,5322
|
- 34,0022
|
TRY/USD
|
42,7015
|
0,0065
|
7,3415
|
CNY/USD
|
7,0434
|
- 0,0116
|
- 0,2566
Son xəbərlər
09:26
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura start veriləcəkKomanda
09:19
İranda avtobus aşıb, 13 nəfər ölüb, 11-i xəsarət alıbRegion
09:17
Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:10
FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Berlində "Alba" ilə qarşılaşacaqKomanda
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.12.2025)Maliyyə
09:01
Azərbaycan XİN Qazaxıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
08:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.12.2025)Maliyyə
08:52
Avstraliya polisinin hücumçuların terrorçularla əlaqəli olmalarına dair heç bir dəlili yoxdurDigər ölkələr
08:41