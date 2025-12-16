Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.12.2025)

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Maliyyə
    • 16 dekabr, 2025
    • 08:54
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    60,26

    - 0,86

    - 14,38

    Neft WTI (dollar/barel)

    56,52

    - 0,92

    - 15,20

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 315,10

    - 13,20

    1 674,10

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 416,56

    - 41,49

    5 872,34

    S&P 500

    6 816,51

    - 10,90

    934,88

    Nasdaq

    23 057,41

    - 137,76

    3 746,62

    Nikkei

    49 494,63

    - 1 341,92

    9 600,09

    Dax

    24 229,91

    43,42

    4 320,77

    FTSE 100

    9 751,31

    102,28

    1 578,29

    CAC 40 INDEX

    8 124,88

    56,26

    744,14

    Shanghai Composite

    3 820,85

    -68,50

    469,09

    Bist 100

    11 456,34

    145,03

    1 625,78

    RTS

    1 089,97

    7,56

    196,75

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1753

    0,0013

    0,1399

    USD/GBP

    1,3369

    - 0,0002

    0,0853

    JPY/USD

    154,8200

    - 0,9900

    - 2,3800

    RUB/USD

    79,5178

    - 0,5322

    - 34,0022

    TRY/USD

    42,7015

    0,0065

    7,3415

    CNY/USD

    7,0434

    - 0,0116

    - 0,2566
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (16.12.2025)

