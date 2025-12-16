Ибрагим Наджафов: Нет чувства прекраснее, чем возвращение на родную землю спустя 34 года

Нет чувства прекраснее, чем возвращение на родную землю спустя 34 года.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил житель, вернувшийся в село Сос Ходжавендского района, бывший вынужденный переселенец Ибрагим Наджафов.

По его словам, новые дома, созданная в селе инфраструктура и другие социальные объекты обеспечивают хорошие условия для комфортного проживания жителей:

"Мы желаем нашему Верховному главнокомандующему президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья за то, что он подарил нам дни, полные гордости и радости. Нашим ветеранам желаем здоровья и сил. Да упокоит Аллах души наших шехидов - именно благодаря их самоотверженности мы увидели эти дни".