Ибрагим Наджафов: Нет чувства прекраснее, чем возвращение на родную землю спустя 34 года
Внутренняя политика
- 16 декабря, 2025
- 07:29
Нет чувства прекраснее, чем возвращение на родную землю спустя 34 года.
Как сообщает Report, об этом сегодня заявил житель, вернувшийся в село Сос Ходжавендского района, бывший вынужденный переселенец Ибрагим Наджафов.
По его словам, новые дома, созданная в селе инфраструктура и другие социальные объекты обеспечивают хорошие условия для комфортного проживания жителей:
"Мы желаем нашему Верховному главнокомандующему президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья за то, что он подарил нам дни, полные гордости и радости. Нашим ветеранам желаем здоровья и сил. Да упокоит Аллах души наших шехидов - именно благодаря их самоотверженности мы увидели эти дни".
Последние новости
08:33
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:18
У полиции Австралии нет данных о связи исполнителей теракта с террористамиДругие страны
07:56
В ходе пограничного конфликта с Камбоджей погибли 17 военнослужащих ТаиландаДругие страны
07:29
Ибрагим Наджафов: Нет чувства прекраснее, чем возвращение на родную землю спустя 34 годаВнутренняя политика
07:17
Пентагон: Военные США нанесли удары по катерам с наркотиками в Тихом океанеДругие страны
06:58
Reuters: Трамп подал в суд на BBCДругие страны
06:30
Фото
В село Сос выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
06:13
В Боливии из-за наводнения погибли не менее 20 человекДругие страны
05:46