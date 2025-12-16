Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Ибрагим Наджафов: Нет чувства прекраснее, чем возвращение на родную землю спустя 34 года

    Внутренняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 07:29
    Ибрагим Наджафов: Нет чувства прекраснее, чем возвращение на родную землю спустя 34 года

    Нет чувства прекраснее, чем возвращение на родную землю спустя 34 года.

    Как сообщает Report, об этом сегодня заявил житель, вернувшийся в село Сос Ходжавендского района, бывший вынужденный переселенец Ибрагим Наджафов.

    По его словам, новые дома, созданная в селе инфраструктура и другие социальные объекты обеспечивают хорошие условия для комфортного проживания жителей:

    "Мы желаем нашему Верховному главнокомандующему президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья за то, что он подарил нам дни, полные гордости и радости. Нашим ветеранам желаем здоровья и сил. Да упокоит Аллах души наших шехидов - именно благодаря их самоотверженности мы увидели эти дни".

    вынужденные переселенцы село Сос Ибрагим Наджафов
    Keçmiş məcburi köçkün: 34 il sonra doğma torpağa qayıtmaqdan gözəl hiss ola bilməz

    Последние новости

    08:33

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:18

    У полиции Австралии нет данных о связи исполнителей теракта с террористами

    Другие страны
    07:56

    В ходе пограничного конфликта с Камбоджей погибли 17 военнослужащих Таиланда

    Другие страны
    07:29

    Ибрагим Наджафов: Нет чувства прекраснее, чем возвращение на родную землю спустя 34 года

    Внутренняя политика
    07:17

    Пентагон: Военные США нанесли удары по катерам с наркотиками в Тихом океане

    Другие страны
    06:58

    Reuters: Трамп подал в суд на BBC

    Другие страны
    06:30
    Фото

    В село Сос выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:13

    В Боливии из-за наводнения погибли не менее 20 человек

    Другие страны
    05:46

    Politico: США требуют от Украины отказаться от территорий в обмен на безопасность

    Другие страны
    Лента новостей