    Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в Пакистане

    Энергетика
    • 16 декабря, 2025
    • 12:58
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассматривает возможность участия в проекте строительства нефтепровода в Пакистане в качестве инвестора.

    Об этом в интервью Report заявил министр финансов и доходов Пакистана Мухаммад Аурангзеб (Muhammad Aurangzeb).

    "Переговоры пока на раннем этапе: обсуждения продолжаются и мы надеемся, что именно этот проект станет одним из первых, которые дойдут до финальной стадии реализации", - заявил министр.

    Ранее сообщалось, что 24 февраля в рамках официального визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан состоялся обмен документами, ранее подписанными между двумя странами по расширению двустороннего сотрудничества, в том числе в нефтяной сфере.

    Меморандум о взаимопонимании, подписанный SOCAR с инженерно-строительной организацией Frontier Works Organisation (FWO) и Pakistan State Oil Company Limited (PSO), предусматривает сотрудничество в рамках проекта строительства нефтепровода White Oil Machike-Thallian-Tarujabba. Этот нефтепровод соединит пакистанский порт Касим с нефтеперерабатывающим заводом Pak-Arab в Касба-Гуджрате (округ Мултан, Пенджаб, Пакистан).

    Согласно меморандуму, Госнефтекомпания Азербайджана приглашена в качестве потенциального акционера данного проекта, направленного на соединение северных регионов Пакистана с трубопроводной инфраструктурой оставшейся части страны.

    С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Азербайджан SOCAR Пакистан Мухаммад Аурангзеб нефтепровод White Oil Machike-Thallian-Tarujabba
