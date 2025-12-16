Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в Пакистане

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассматривает возможность участия в проекте строительства нефтепровода в Пакистане в качестве инвестора.

Об этом в интервью Report заявил министр финансов и доходов Пакистана Мухаммад Аурангзеб (Muhammad Aurangzeb).

"Переговоры пока на раннем этапе: обсуждения продолжаются и мы надеемся, что именно этот проект станет одним из первых, которые дойдут до финальной стадии реализации", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что 24 февраля в рамках официального визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан состоялся обмен документами, ранее подписанными между двумя странами по расширению двустороннего сотрудничества, в том числе в нефтяной сфере.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный SOCAR с инженерно-строительной организацией Frontier Works Organisation (FWO) и Pakistan State Oil Company Limited (PSO), предусматривает сотрудничество в рамках проекта строительства нефтепровода White Oil Machike-Thallian-Tarujabba. Этот нефтепровод соединит пакистанский порт Касим с нефтеперерабатывающим заводом Pak-Arab в Касба-Гуджрате (округ Мултан, Пенджаб, Пакистан).

Согласно меморандуму, Госнефтекомпания Азербайджана приглашена в качестве потенциального акционера данного проекта, направленного на соединение северных регионов Пакистана с трубопроводной инфраструктурой оставшейся части страны.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.