Министр: Энергетика и горнодобыча остаются ключевыми направлениями азербайджанских инвестиций в Пакистан - ИНТЕРВЬЮ

На фоне трансформации глобальной торговой системы и поиска новых устойчивых форматов экономического взаимодействия страны Глобального Юга усиливают кооперацию, выстраивая альтернативные инвестиционные и торговые маршруты. В этом контексте отношения между Азербайджаном и Пакистаном выходят за рамки традиционного политического диалога и постепенно наполняются конкретным экономическим содержанием - от энергетики и инфраструктуры до цифровых технологий и финансовых инструментов.

В интервью Report министр финансов и доходов Пакистана Мухаммад Аурангзеб (Muhammad Aurangzeb) рассказал о текущем уровне инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном, перспективах привлечения азербайджанских инвестиций в пакистанскую экономику, роли энергетических и горнодобывающих проектов, а также о стратегическом значении цифровизации и финансовых механизмов для развития двусторонней торговли.

- Господин министр, как бы Вы охарактеризовали текущий уровень инвестиционного и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, и в каких ключевых секторах существует наибольший потенциал для совместных проектов?

- Наши отношения со странами Центральной Азии, и с Азербайджаном в частности, всегда были прочными. А с момента прихода к власти нынешней администрации они продолжают укрепляться и выходят на новый уровень. Наш премьер-министр [Шахбаз Шариф - ред.] уже неоднократно посещал Азербайджан. Я сам был там в период проведения COP29 [Рамочная конвенция ООН об изменении климата прошла в 2024 году в Баку - ред.]. Сегодня существует четкое понимание того, что прочные отношения на уровне "государство–государство" (G2G) должны трансформироваться в конкретные экономические результаты. Именно поэтому торговые и инвестиционные потоки будут играть все более важную роль.

В контексте инвестиций, как вам известно, Азербайджан заявил о готовности инвестировать в Пакистан около 2 млрд долларов. Значительная часть проектов планируется в сферах энергетики, нефти и газа, а также в области полезных ископаемых и горнодобывающей промышленности, наряду с рядом других направлений. Однако на текущем этапе именно эти две сферы являются ключевыми приоритетами нашего дальнейшего сотрудничества.

- Как Вы отметили, Азербайджан рассматривает возможность инвестирования в Пакистан - страну с развивающейся экономикой - в объеме около 2 млрд долларов. Не могли бы Вы подробнее рассказать о структуре этого потенциального инвестиционного пакета и текущей стадии переговоров?

- На данном этапе могу сказать, что Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) рассматривает возможность участия в проекте строительства нефтепровода в качестве инвестора. Переговоры пока на раннем этапе: обсуждения продолжаются и мы надеемся, что именно этот проект станет одним из первых, которые дойдут до финальной стадии реализации.

- Азербайджан также выразил готовность предоставить Пакистану дополнительный кредит в размере 1 млрд долларов. Как вы оцениваете этот шаг и какие модели финансирования являются наиболее предпочтительными для Пакистана - двусторонние кредиты или проектное финансирование?

- С нашей точки зрения такие средства могут принимать различные формы. Это может быть размещение средств через наш Центральный банк, а также финансирование азербайджанских инвесторов, которые выходят на пакистанский рынок. При этом мы не рассматриваем такие ресурсы как помощь.

Наша цель - устойчивое сотрудничество, поэтому любые финансовые потоки должны быть напрямую связаны с торговлей и инвестициями. Соответственно, финансирование должно способствовать упрощению и структурированию торгово-инвестиционных потоков из Азербайджана в Пакистан.

- В какой степени Пакистан заинтересован в участии в цифровой экономике Азербайджана - от технологических парков и IT-инноваций до кибербезопасности и финтеха?

- Очевидно, что Азербайджан добился значительных успехов в развитии сервисных центров, основанных на технологиях и искусственном интеллекте. Здесь мы можем многому научиться у Азербайджана и перенести этот успешный опыт в Пакистан. Сам Пакистан движется по пути формирования "цифрового Пакистана" - в части платежных потоков, платежной инфраструктуры, межгосударственных расчетов и выплат по модели "государство–гражданин" (G2P), и в этом контексте нам есть чему поучиться у Азербайджана. В целом это очень широкая сфера.

Наряду с горнодобывающей промышленностью, нефтью и газом мы рассчитываем, что азербайджанские и другие инвесторы будут активно участвовать в развитии цифровой инфраструктуры Пакистана, включая Web 3.0 и искусственный интеллект в целом.

- Какие новые направления сотрудничества, по Вашему мнению, могут стать стратегическими для двусторонних отношений в ближайшие пять лет? Можно ли сюда отнести совместные индустриальные зоны, транспортные коридоры или энергетические кластеры?

- Для нас важно то, что Азербайджан движется в этом направлении, и наши отношения с ним станут еще более тесными, поскольку, как Вы видите, глобальная торговая система находится в стрессовом состоянии. И поэтому сотрудничество "Юг-Юг", новые коридоры между Пакистаном, республиками Центральной Азии в целом и Азербайджаном в частности, будут играть все более важную роль.

Текущие торговые потоки между нашими странами явно не отражают существующий потенциал - как в части экспорта из Пакистана в Азербайджан, так и импорта в обратном направлении. Торговый оборот менее 50 млн долларов для двух стран такого масштаба не является оправданным. Поэтому я считаю, что здесь существует огромный потенциал, и в ближайшие месяцы мы будем активно работать над тем, чтобы определиться с каких областей мы можем начать, чтобы сделать торговые потоки более значимыми в будущем.

- А насколько важно развитие финансовых инструментов между Пакистаном и Азербайджаном, таких как совместные гранты, гарантии, страхование экспортных кредитов и исламские финансовые инструменты?

- Я убежден, что это направление имеет критически важное значение. Финансирование само по себе не является целью - это инструмент для содействия торговле и инвестициям. Поэтому любые меры, направленные на упрощение финансовых расчетов, будь то открытие офисов азербайджанских банков в Пакистане или представительств наших банков в Азербайджане, станут важными механизмами поддержки нашей амбициозной торгово-инвестиционной повестки.