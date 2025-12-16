Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества
- 16 декабря, 2025
- 13:07
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с министром финансов Израиля и сопредседателем Совместной комиссии Азербайджан-Израиль Зеэвом Элкиным вопросы экономического сотрудничества.
Как передает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".
"Состоялся обмен мнениями по вопросам развития совместных проектов в сферах энергетики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, цифровизации, инноваций и логистики, а также по сотрудничеству в приоритетных направлениях, определенных на 4-м заседании Совместной комиссии Азербайджан-Израиль", - говорится в сообщении.
During the meeting with the delegation led by Zeev Elkin (@zeev_elkin), Minister at the Ministry of Finance of Israel and Co-Chairman of the #Azerbaijan–#Israel Joint Commission, we reviewed key issues on the #economic cooperation agenda.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) December 16, 2025
We also exchanged views on promoting… pic.twitter.com/z5lGdHFr4d