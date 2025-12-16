Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

    Экономика
    • 16 декабря, 2025
    • 13:07
    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с министром финансов Израиля и сопредседателем Совместной комиссии Азербайджан-Израиль Зеэвом Элкиным вопросы экономического сотрудничества.

    Как передает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

    "Состоялся обмен мнениями по вопросам развития совместных проектов в сферах энергетики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, цифровизации, инноваций и логистики, а также по сотрудничеству в приоритетных направлениях, определенных на 4-м заседании Совместной комиссии Азербайджан-Израиль", - говорится в сообщении.

    Микаил Джаббаров Зеэв Элкин Минэкономики Азербайджан Израиль цифровизация инновации торговля
    Azərbaycan İsraillə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Последние новости

    13:12

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

    Милли Меджлис
    13:08

    Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

    Внешняя политика
    13:07

    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

    Экономика
    12:58

    Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в Пакистане

    Энергетика
    12:55

    Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

    В регионе
    12:54

    Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народ

    Внутренняя политика
    12:50

    В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

    Другие страны
    12:47

    Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизации

    Милли Меджлис
    12:43

    Милли Меджлис утвердил поправки в морское и транспортное законодательство

    Милли Меджлис
    Лента новостей