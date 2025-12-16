WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Biznes
    • 16 dekabr, 2025
    • 12:55
    Azərbaycan İsraillə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Azərbaycan və İsrail arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "İsrailin maliyyə naziri, Azərbaycan-İsrail Birgə Komissiyasının həmsədri Zeev Elkinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə iqtisadi əməkdaşlığımızın gündəmində olan məsələləri nəzərdən keçirdik. Enerji, ticarət, investisiya, kənd təsərrüfatı, rəqəmsallaşma, innovasiya, logistika və digər sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin təşviqi, Azərbaycan-İsrail Birgə Komissiyasının 4-cü iclasında qeyd edilən prioritet istiqamətlərdə işbirliyi barədə müzakirələr apardıq", - deyə o qeyd edib.

    Mikayıl Cabbarov İsrail
    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества
    Azerbaijan, Israel discuss development of economic cooperation

