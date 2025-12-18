WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Qusarda qadın öldürülüb, keçmiş əri saxlanılıb

    Hadisə
    • 18 dekabr, 2025
    • 10:50
    Qusar rayonunda qadın öldürülüb, şübhəli qismində keçmiş əri saxlanılıb.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, dekabrın 16-da səhər saatlarında Qusar rayonunun Hil kəndindəki evdə kənd sakini, 32 yaşlı Diana Təyibovanın üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyiti tapılıb.

    Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə onu keçmiş əri, kənd sakini 35 yaşlı Asif Təyibovun münaqişə zəminində boğması, kəsici alətlə boğaz nahiyəsinə vuraraq öldürdüyü müəyyən edilib və o, saxlanılıb.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    В Гусарском районе убита женщина, подозреваемый - экс-супруг

