Qusarda qadın öldürülüb, keçmiş əri saxlanılıb
Hadisə
- 18 dekabr, 2025
- 10:50
Qusar rayonunda qadın öldürülüb, şübhəli qismində keçmiş əri saxlanılıb.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, dekabrın 16-da səhər saatlarında Qusar rayonunun Hil kəndindəki evdə kənd sakini, 32 yaşlı Diana Təyibovanın üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyiti tapılıb.
Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə onu keçmiş əri, kənd sakini 35 yaşlı Asif Təyibovun münaqişə zəminində boğması, kəsici alətlə boğaz nahiyəsinə vuraraq öldürdüyü müəyyən edilib və o, saxlanılıb.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
11:22
Komitə rəsmisi: Süni intellektlə bağlı proqramda uşaq hüquqlarının qorunmasına dair maddə yoxdurSosial müdafiə
11:19
Deputat: Amnistiya təşəbbüsü yüksək mənəvi dəyərə malik siyasi mesajdırDaxili siyasət
11:17
Foto
Türk dövlətləri arasında Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Forumu keçirilirXarici siyasət
11:17
"Euronews"da Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi haqqında xüsusi veriliş yayımlanıb – VİDEOİKT
11:11
Azərbaycanın 34 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilibXarici siyasət
11:08
Bakı limanı 100 000-ci konteyneri qəbul edibİnfrastruktur
11:06
UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsində VI turun oyunları keçiriləcəkFutbol
11:02
Papuaşvili: Avropa Parlamentindəki müzakirələr artıq Avropa dəyərlərini əks etdirmirRegion
10:59