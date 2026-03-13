İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Naxçıvanda ana doğuşdan sonra ölüb

    Hadisə
    • 13 mart, 2026
    • 14:12
    Naxçıvanda ana doğuşdan sonra ölüb

    Naxçıvanda şəhərində ana doğuşdan sonra ölüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, qadının doğuşdan sonra səhhəti qəfil pisləşib.

    Edilən bütün zəruri tibbi müdaxilələrə baxmayaraq, onun bioloji ölüm faktı qeydə alınıb.

    Faktla bağlı Naxçıvan şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Qadının dünyaya gətirdiyi körpənin vəziyyəti qənəatbəxşdir.

    Ana ölümü Hadisə

