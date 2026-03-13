Antonio Quterreş İsrail və "Hizbullah"ı atəşkəsə çağırıb
Digər ölkələr
- 13 mart, 2026
- 16:33
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş İsraili və radikal "Hizbullah" qruplaşmasını döyüş əməliyyatlarını dayandırmağa çağırıb.
"Report" "Al Jazeera"yə istinadən xəbər verir ki, o, bunu Beyruta səfərinin əvvəlində bəyan edib.
"Mənim "Hizbullah"a və İsrailə təkidli çağırışım - atəşi, müharibəni dayandırın və Livana müstəqil bir ölkə olmağa imkan verin", - o deyib.
BMT Baş katibi həmçinin qeyd edib ki, silahlanmış qeyri-dövlət qruplaşmalarının dövrü geridə qalmalıdır: "Silahlı qruplaşmaların dövrü keçib. Güclü dövlətlərin zamanı gəlib".
