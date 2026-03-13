Antonio Quterreş İsrail və "Hizbullah"ı atəşkəsə çağırıb

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Digər ölkələr
    • 13 mart, 2026
    • 16:33
    Antonio Quterreş İsrail və Hizbullahı atəşkəsə çağırıb

    BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş İsraili və radikal "Hizbullah" qruplaşmasını döyüş əməliyyatlarını dayandırmağa çağırıb.

    "Mənim "Hizbullah"a və İsrailə təkidli çağırışım - atəşi, müharibəni dayandırın və Livana müstəqil bir ölkə olmağa imkan verin", - o deyib.

    BMT Baş katibi həmçinin qeyd edib ki, silahlanmış qeyri-dövlət qruplaşmalarının dövrü geridə qalmalıdır: "Silahlı qruplaşmaların dövrü keçib. Güclü dövlətlərin zamanı gəlib".

    Гутерриш призвал Израиль и "Хезболлах" прекратить войну и восстановить суверенитет Ливана

