Гутерриш призвал Израиль и "Хезболлах" прекратить войну и восстановить суверенитет Ливана

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал Израиль и радикальную группировку "Хезболлах" прекратить боевые действия.

Как передает Report со ссылкой на AlJazeera, об этом он заявил в начале своего визита в Бейрут.

"Мой настоятельный призыв к этим сторонам - к "Хезболлах" и Израилю - прекратить огонь, остановить войну и позволить Ливану стать независимой страной, где государственные власти обладают монополией на применение силы", - заявил он.

Генсек ООН также отметил, что эпоха вооруженных негосударственных группировок должна уйти в прошлое.

"Время вооруженных группировок прошло. Настало время сильных государств", - сказал Гутерриш, имея в виду группировку "Хезболлах".