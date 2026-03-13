Гутерриш призвал Израиль и "Хезболлах" прекратить войну и восстановить суверенитет Ливана
Другие страны
- 13 марта, 2026
- 16:17
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал Израиль и радикальную группировку "Хезболлах" прекратить боевые действия.
Как передает Report со ссылкой на AlJazeera, об этом он заявил в начале своего визита в Бейрут.
"Мой настоятельный призыв к этим сторонам - к "Хезболлах" и Израилю - прекратить огонь, остановить войну и позволить Ливану стать независимой страной, где государственные власти обладают монополией на применение силы", - заявил он.
Генсек ООН также отметил, что эпоха вооруженных негосударственных группировок должна уйти в прошлое.
"Время вооруженных группировок прошло. Настало время сильных государств", - сказал Гутерриш, имея в виду группировку "Хезболлах".
