İlber Ortaylı vəfat edib
Region
- 13 mart, 2026
- 16:49
Türkiyənin tanınmış tarixçi-alimi İlber Ortaylı müalicə aldığı xəstəxanada həyatını itirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, səhhəti pisləşən 78 yaşlı alim bir neçə gün əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilərək süni tənəffüs aparatına qoşulmuşdu.
