    FIBA Çempionlar Kuboku: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ilk qələbəsini qazanıb

    Komanda
    • 13 mart, 2026
    • 16:34
    FIBA Çempionlar Kuboku: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ilk qələbəsini qazanıb

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Tailandın paytaxtı Banqkokda keçirilən FIBA Çempionlar Kubokunda ilk qələbəsini qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda yer alan yığma meydan sahibləri ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma Azərbaycan komandasının qalibiyyəti ilə yekunlaşıb - 21:8.

    İlk görüşdə Kanadaya 10:16 hesabı ilə uduzan milli sabah İspaniya ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Qeyd edək ki, turnirin qalibi FIBA 3x3 Çempionlar Kuboku 2027, FIBA 3x3 Dünya Kuboku 2027 və 2028-ci il Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazandıran Olimpiya Təsnifat turnirində iştirak hüququ əldə edəcək.

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kuboku

