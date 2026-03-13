FIBA Çempionlar Kuboku: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ilk qələbəsini qazanıb
Komanda
13 mart, 2026
- 16:34
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Tailandın paytaxtı Banqkokda keçirilən FIBA Çempionlar Kubokunda ilk qələbəsini qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunda yer alan yığma meydan sahibləri ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma Azərbaycan komandasının qalibiyyəti ilə yekunlaşıb - 21:8.
İlk görüşdə Kanadaya 10:16 hesabı ilə uduzan milli sabah İspaniya ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Qeyd edək ki, turnirin qalibi FIBA 3x3 Çempionlar Kuboku 2027, FIBA 3x3 Dünya Kuboku 2027 və 2028-ci il Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazandıran Olimpiya Təsnifat turnirində iştirak hüququ əldə edəcək.
