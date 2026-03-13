İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Pit Heqset Müctəba Xameneinin ilk bəyanatını tənqid edib

    Digər
    • 13 mart, 2026
    • 16:43
    Pit Heqset Müctəba Xameneinin ilk bəyanatını tənqid edib

    ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset İranın yeni ali lideri Müctəba Xameneinin ilk müraciətini zəif adlandırıb.

    "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, o bunu İran liderinin son müraciətini şərh edərkən bildirib.

    "Nə səs, nə də videoyazma var idi - bu yazılı bəyanat idi. İranda kamera və diktafon çoxdur. Niyə yazılı bəyanat? Düşünürəm ki, siz səbəbini bilirsiniz", - o qeyd edib.

    P.Heqset həmçinin Müctəba Xameneinin yaralandığını bəyan edib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu genişmiqyaslı cavab əməliyyatı barədə bəyanat verərək, İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edib.

    Хегсет назвал слабым первое заявление Моджтабы Хаменеи
    Hegseth calls Mojtaba Khamenei's first statement weak

