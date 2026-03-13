Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Хегсет назвал слабым первое заявление Моджтабы Хаменеи

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 16:38
    Хегсет назвал слабым первое заявление Моджтабы Хаменеи

    Министр войны США Пит Хегсет назвал слабым первое послание нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом он заявил, комментируя недавнее обращение иранского лидера.

    "Ни голоса, ни видеозаписи не было - это было письменное заявление. В Иране полно камер и диктофонов. Зачем письменное заявление? Думаю, вы знаете почему", - сказал он.

    Хегсет также заявил, что Моджтаба Хаменеи ранен.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Пит Хегсет Моджтаба Хаменеи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Али Хаменеи
    Pit Heqset Müctəba Xameneinin ilk bəyanatını tənqid edib
