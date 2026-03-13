Хегсет назвал слабым первое заявление Моджтабы Хаменеи
Другие страны
- 13 марта, 2026
- 16:38
Министр войны США Пит Хегсет назвал слабым первое послание нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом он заявил, комментируя недавнее обращение иранского лидера.
"Ни голоса, ни видеозаписи не было - это было письменное заявление. В Иране полно камер и диктофонов. Зачем письменное заявление? Думаю, вы знаете почему", - сказал он.
Хегсет также заявил, что Моджтаба Хаменеи ранен.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
