    Моджтаба Хаменеи: Нужно использовать закрытие Ормузского пролива как рычаг давления

    Необходимо обязательно использовать блокирование Ормузского пролива как рычаг давления.

    Как передает Report, об этом говорится в первом послании верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    Он призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть базы США в регионе.

    "В ходе недавнего нападения были использованы некоторые американские военные базы, и, естественно, как мы и предупреждали, просто атаковали базы, не нападая на эти страны. Мы будем продолжать делать это", - отметил он.

    По его словам, Иран верит в дружбу с соседями и наносит удар только по базам США в этих странах.

    "Иран без колебаний отомстит за кровь погибших", - отметил он.

    Верховный лидер Ирана отметил, что иранская сторона требует компенсацию за финансовый ущерб.

    "Мы будем добиваться компенсации от противника, и если он откажется, мы заберем столько его имущества, сколько сочтем нужным, а если это невозможно, то уничтожим такое же количество его имущества", - подчеркнул он.

    Хаменеи также пообещал "открыть новые фронты" в случае продолжения конфликта с Израилем и США.

