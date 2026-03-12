Моджтаба Хаменеи: Нужно использовать закрытие Ормузского пролива как рычаг давления
- 12 марта, 2026
- 17:27
Необходимо обязательно использовать блокирование Ормузского пролива как рычаг давления.
Как передает Report, об этом говорится в первом послании верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Он призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть базы США в регионе.
"В ходе недавнего нападения были использованы некоторые американские военные базы, и, естественно, как мы и предупреждали, просто атаковали базы, не нападая на эти страны. Мы будем продолжать делать это", - отметил он.
По его словам, Иран верит в дружбу с соседями и наносит удар только по базам США в этих странах.
"Иран без колебаний отомстит за кровь погибших", - отметил он.
Верховный лидер Ирана отметил, что иранская сторона требует компенсацию за финансовый ущерб.
"Мы будем добиваться компенсации от противника, и если он откажется, мы заберем столько его имущества, сколько сочтем нужным, а если это невозможно, то уничтожим такое же количество его имущества", - подчеркнул он.
Хаменеи также пообещал "открыть новые фронты" в случае продолжения конфликта с Израилем и США.