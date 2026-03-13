Azərbaycan Basketbol Liqası: "Quba" səfərdə "Lənkəran"ı məğlub edib
Komanda
- 13 mart, 2026
- 16:33
Azərbaycan Basketbol Liqasının XIX turunun daha bir oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, "Quba" komandası səfərdə "Lənkəran"la üz-üzə gəlib.
Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində gerçəkləşən qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 94:88.
Qeyd edək ki, XIX tura martın 15-də yekun vurulacaq. Daha əvvəl "Ordu" "Sumqayıt"ı (121:98), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (83:67) məğlub edib.
