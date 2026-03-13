İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Quba" səfərdə "Lənkəran"ı məğlub edib

    • 13 mart, 2026
    • 16:33
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Quba səfərdə Lənkəranı məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XIX turunun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Quba" komandası səfərdə "Lənkəran"la üz-üzə gəlib.

    Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində gerçəkləşən qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 94:88.

    Qeyd edək ki, XIX tura martın 15-də yekun vurulacaq. Daha əvvəl "Ordu" "Sumqayıt"ı (121:98), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (83:67) məğlub edib.

