Tramp: Rusiya, ehtimal ki, hazırda İrana cüzi dəstək göstərir
- 13 mart, 2026
- 16:36
ABŞ Prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, Rusiya tərəfi hazırda İrana cüzi dəstək göstərir.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, o bu barədə "Fox News" telekanalına müsahibəsində bəyan edib.
"Düşünürəm ki, onlar, ehtimal ki, onlara bir az kömək edirlər. Moskva da, ola bilsin, hesab edir ki, biz Ukraynaya kömək edirik", - o deyib.
