İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Tramp: Rusiya, ehtimal ki, hazırda İrana cüzi dəstək göstərir

    Tramp: Rusiya, ehtimal ki, hazırda İrana cüzi dəstək göstərir

    Digər ölkələr
    • 13 mart, 2026
    • 16:36
    Tramp: Rusiya, ehtimal ki, hazırda İrana cüzi dəstək göstərir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, Rusiya tərəfi hazırda İrana cüzi dəstək göstərir.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, o bu barədə "Fox News" telekanalına müsahibəsində bəyan edib.

    "Düşünürəm ki, onlar, ehtimal ki, onlara bir az kömək edirlər. Moskva da, ola bilsin, hesab edir ki, biz Ukraynaya kömək edirik", - o deyib.

    Donald Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Трамп: Россия, возможно, немного помогает Ирану

