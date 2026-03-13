Трамп: Россия, возможно, немного помогает Ирану
13 марта, 2026
16:28
Президент США Дональд Трамп считает, что российская сторона, возможно, в настоящее время оказывает незначительную поддержку Ирану.
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс", об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Думаю, они, возможно, немного им помогают", - сказал он.
Кроме того, по словам американского президента, Москва "вероятно, считает, что мы помогаем Украине".
