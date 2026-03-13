İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Şavkat Mirziyoyev Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 14:07
    Şavkat Mirziyoyev Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak edəcək
    Şavkat Mirziyoyev

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report"a Özbəkistan prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə müşaviri Əbdüləziz Kamilov bildirib.

    Prezidentin müşaviri təsdiqləyib ki, dövlət başçısının Bakıda WUF13-də iştirak etmək üçün səfəri planlaşdırılır.

    "Biz artıq hazırlaşırıq. Və dünən nümayəndə heyətini salamlama zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistan prezidentinin bu dəvəti qəbul etdiyinə və bu forumda iştirak etməyə hazır olduğuna görə təşəkkürünü bildirib", - o deyib.

    Şavkat Mirziyoyev Qlobal Bakı Forumu Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Əbdüləziz Kamilov
    Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13

    Son xəbərlər

    14:41

    Naxçıvan iqtisadiyyatı 1 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    14:35

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:34

    Pakistanda patrul avtomobili partladılıb, yeddi polis əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    14:31

    Azərbaycanda 2 ayda özəlləşdirmədən büdcəyə 66 milyon manat daxil olub

    Maliyyə
    14:30

    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    Daxili siyasət
    14:22

    Ötən il Azərbaycanda 1287 yeni İİV xəstəsi qeydə alınıb

    Sağlamlıq
    14:19
    Foto

    Mürsəl İbrahimov Bərdədə vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    14:15

    Yan Kubiş: Slovakiya Prezidentinin Azərbaycana səfərinə hazırlıq görülür - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    14:13

    Rəşid Alimov: Mərkəzi Asiya Orta Dəhlizin əsas elementinə çevrilir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti