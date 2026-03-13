Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 14:04
    Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13 в Баку.

    Об этом заявил Report советник президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов.

    Советник президента потдвердил, что ведется подготовка к визиту.

    "И вчера в ходе короткого приветствия делегации президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность, что президент Узбекистана принял это приглашение и готов участвовать в этом форуме", - сказал он.

    Шавкат Мирзиёев Абдулазиз Камилов Всемирный форум городов (WUF13)
    Şavkat Mirziyoyev Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak edəcək
