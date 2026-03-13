Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13 в Баку.

Об этом заявил Report советник президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов.

Советник президента потдвердил, что ведется подготовка к визиту.

"И вчера в ходе короткого приветствия делегации президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность, что президент Узбекистана принял это приглашение и готов участвовать в этом форуме", - сказал он.