Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13
Внешняя политика
- 13 марта, 2026
- 14:04
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13 в Баку.
Об этом заявил Report советник президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов.
Советник президента потдвердил, что ведется подготовка к визиту.
"И вчера в ходе короткого приветствия делегации президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность, что президент Узбекистана принял это приглашение и готов участвовать в этом форуме", - сказал он.
Последние новости
14:33
Камилов: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева играет ключевую роль на Южном КавказеВнешняя политика
14:28
В Азербайджане более 1,2 человек с ВИЧ впервые поставлены на учет в 2025гЗдоровье
14:25
В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль патруля, погибли семь полицейскихДругие страны
14:12
Ян Кубиш: Готовится визит президента Словакии в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
14:08
На освобожденных территориях создается национальный парк площадью 90 тысяч гектаровЭкология
14:07
В Азербайджане зафиксировали 10 случаев кори в 2025гЗдоровье
14:04
Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13Внешняя политика
14:02
ЕБРР профинансирует строительство недостающего звена Среднего коридора в ТурцииФинансы
14:01