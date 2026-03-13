İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Rəşid Alimov: Mərkəzi Asiya Orta Dəhlizin əsas elementinə çevrilir

    İnfrastruktur
    • 13 mart, 2026
    • 14:13
    Rəşid Alimov: Mərkəzi Asiya Orta Dəhlizin əsas elementinə çevrilir

    Mərkəzi Asiya Orta Dəhlizin əsas elementinə çevrilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (2016-2018) sabiq baş katibi, Tacikistanın keçmiş xarici işlər naziri (1992–1994) Rəşid Alimov XIII Qlobal Bakı Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, regionun nəqliyyat fəaliyyəti - sadəcə infrastruktur deyil, dayanıqlı inkişaf və iqtisadi müstəqillik üçün strateji şərtdir. O qeyd edib ki, Mərkəzi Asiya inkişaf təşəbbüslərini və layihələrini fəal şəkildə dəstəkləyir və son onillikdə Çinin "Bir Kəmər - bir yol" təşəbbüsü çərçivəsində infrastrukturun modernləşdirilməsində və regionun tranzit potensialının genişləndirilməsində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunub.

    "Asiya və Avropanı mərkəzi regionlar vasitəsilə birləşdirən ən etibarlı marşrutlardan biri olan Orta Dəhliz xüsusi əhəmiyyət qazanıb. Avropa İttifaqı mövcud infrastrukturu tamamlamağa, nəqliyyat sisteminin dayanıqlığını artırmağa və regionun inkişafına yeni təkan verməyə imkan yaradacaq bu dəhlizin genişləndirilməsinə böyük maraq göstərir", - o deyib.

    O bildirib ki, son illərdə Mərkəzi Asiya genişmiqyaslı dəyişikliklər yaşayıb: dəmir yolları modernləşdirilib, yeni beynəlxalq marşrutlar açılıb, nəqliyyat-logistika mərkəzləri yaradılıb, Xəzər yolu genişləndirilib, rəqəmsal həllər tətbiq edilir, prosedurlar sadələşdirilib.

    "Mərkəzi Asiya Orta Dəhlizin əsas elementinə və Şərqlə Qərb, Şimalla Cənub arasında körpüyə çevrilir. Bu, sadəcə metafora deyil: bu, dağ silsilələrindən keçən tunellər, minlərlə kilometrlik çöllərdən keçən yollar, marşrutlar boyunca yerləşən müasir terminallardır. Region Avrasiyanın ən böyük bazarlarını birləşdirən etibarlı körpüyə çevrilir", - o əlavə edib.

    Orta Dəhliz Qlobal Bakı Forumu Rəşid Alimov
    Рашид Алимов: Центральная Азия становится ключевым элементом Среднего коридора
    Rashid Alimov: Central Asia becoming key element of Middle Corridor

    Son xəbərlər

    14:41

    Naxçıvan iqtisadiyyatı 1 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    14:35

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:34

    Pakistanda patrul avtomobili partladılıb, yeddi polis əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    14:31

    Azərbaycanda 2 ayda özəlləşdirmədən büdcəyə 66 milyon manat daxil olub

    Maliyyə
    14:30

    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    Daxili siyasət
    14:22

    Ötən il Azərbaycanda 1287 yeni İİV xəstəsi qeydə alınıb

    Sağlamlıq
    14:19
    Foto

    Mürsəl İbrahimov Bərdədə vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    14:15

    Yan Kubiş: Slovakiya Prezidentinin Azərbaycana səfərinə hazırlıq görülür - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    14:13

    Rəşid Alimov: Mərkəzi Asiya Orta Dəhlizin əsas elementinə çevrilir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti