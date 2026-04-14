Kanberra Hörmüzdə Vaşinqtona yalnız sabit atəşkəs olduğu halda kömək edəcək
- 14 aprel, 2026
- 07:43
Avstraliya yalnız sabit və davamlı atəşkəs olduğu təqdirdə Hörmüz boğazında gəmiçiliyin qorunması üzrə əməliyyatlarda öz iştirakını nəzərdən keçirməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin baş nazirinin müavini Riçard Marlz bildirib.
Onun sözlərinə görə, Avstraliya üçün Hörmüz boğazından gəmilərin sərbəst hərəkətini təmin etmək "prinsipial olaraq vacibdir", lakin bu ərazidə naviqasiya azadlığının qorunması üzrə istənilən tədbirlərə Kanberranın qoşulmasının mütləq şərti kimi hərbi əməliyyatların etibarlı şəkildə dayandırılması qalır.
"Avstraliya Hörmüz boğazından sərbəst gəmiçilik prinsipini və fasiləsiz enerji tədarükünün bərpasını dəstəkləyir. Biz tərəfdaşlarımızla, o cümlədən ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa ilə regionda təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə mümkün dəstəyə dair məsləhətləşmələr aparırıq. Bununla belə, konkret addımlar hələ razılaşdırılmayıb. Bu, vəziyyətin inkişafından və mövcud atəşkəs rejiminə riayət olunmasından asılı olaraq müəyyən ediləcək", - deyə o vurğulayıb.
Daha əvvəl Amerika Prezidenti Donald Tramp bəyan etmişdi ki, ABŞ saat 10:00-da (Bakı vaxtı ilə 18:00-da) Hörmüz boğazında İran limanlarını bloklamağa başlayıb.