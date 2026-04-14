Канберра поможет Вашингтону в Ормузе только при стабильном перемирии

Австралия готова рассмотреть своё участие в операциях по защите судоходства в Ормузском проливе исключительно при наличии стабильного и устойчивого перемирия.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер страны Ричард Марлз.

По его словам, для Австралии "принципиально важно" обеспечить свободное движение судов через Ормузский пролив, однако непременным условием подключения Канберры к любым мерам по поддержанию свободы навигации в этом районе остается надежное прекращение боевых действий.

"Австралия поддерживает принцип свободного судоходства через Ормузский пролив и возобновление бесперебойных энергетических поставок. Мы ведем консультации с партнерами, в том числе с США, Великобританией и Францией, относительно возможного содействия в укреплении безопасности в регионе. Вместе с тем конкретные шаги пока не согласованы - они будут определяться в зависимости от развития обстановки и соблюдения действующего режима прекращения огня", - подчеркнул он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.