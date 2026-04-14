Sergey Lavrov Çində səfərdədir
Region
- 14 aprel, 2026
- 07:10
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Çinə rəsmi səfərə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN məlumat yayıb.
Səfər çərçivəsində Lavrov çinli həmkarı Van İ ilə görüşəcək, tərəflər ikitərəfli gündəlik və beynəlxalq problemlər, o cümlədən Yaxın Şərq və Ukrayna ətrafındakı vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar.
Rusiya XİN başçısının səfəri aprelin 15-dək davam edəcək.
