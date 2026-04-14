    Sergey Lavrov Çində səfərdədir

    • 14 aprel, 2026
    • 07:10
    Sergey Lavrov Çində səfərdədir

    Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Çinə rəsmi səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN məlumat yayıb.

    Səfər çərçivəsində Lavrov çinli həmkarı Van İ ilə görüşəcək, tərəflər ikitərəfli gündəlik və beynəlxalq problemlər, o cümlədən Yaxın Şərq və Ukrayna ətrafındakı vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar.

    Rusiya XİN başçısının səfəri aprelin 15-dək davam edəcək.

    Rusiya XİN Sergey Lavrov Van İ
    Лавров прибыл с визитом в Китай

