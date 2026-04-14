Лавров прибыл с визитом в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД РФ.

В рамках визита Лавров встретится с китайским коллегой Ван И, стороны проведут обмен мнениями по двусторонней повестке и международным проблемам, включая ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

Визит главы российского МИД продлится с 14 по 15 апреля.