МИД поздравил народ Азербайджана с годовщиной Победы над фашизмом
Внутренняя политика
- 09 мая, 2026
- 09:07
Министерство иностранных дел поздравило народ Азербайджана с годовщиной Победы над фашизмом.
Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД в соцсети X.
"Поздравляем наш народ с 81-й годовщиной Победы над фашизмом.
Азербайджанский народ в годы Второй мировой войны проявил большой героизм и внес важный вклад в победу над фашизмом как на фронте, так и в тылу.
Чтим светлую память наших соотечественников, погибших в годы войны, и желаем нашим ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни", - говорится в публикации.
Последние новости
10:04
В Баку временно изменены маршруты 7 автобусных линийИнфраструктура
09:57
За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по более чем 85 объектам "Хезболлах"Другие страны
09:46
Пашинян: Наша задача - укреплять установленный 2 года назад мир с АзербайджаномВ регионе
09:43
Военная прокуратура провела мероприятие к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара АлиеваВнутренняя политика
09:41
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.05.2026)Финансы
09:37
Азербайджан отправит в Армению очередную партию нефтепродуктовЭнергетика
09:34
Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8В регионе
09:12
США вывезли обогащенный уран из ВенесуэлыДругие страны
09:07