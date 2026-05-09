За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по более чем 85 объектам "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние сутки нанесла удары по более чем 85 объектам радикальной группировки "Хезболлах" на юге Ливана, в числе которых был подземный склад оружия.

По данным военных, среди целей на юге Ливана были склады вооружений, ракетные установки и здания, которые "Хезболлах" использовала для подготовки атак.

Также, по данным ЦАХАЛ, ударам подверглись члены группировки, планировавшие нападения на израильских военнослужащих, размещенных на юге Ливана.