За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по более чем 85 объектам "Хезболлах"
Другие страны
- 09 мая, 2026
- 09:57
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние сутки нанесла удары по более чем 85 объектам радикальной группировки "Хезболлах" на юге Ливана, в числе которых был подземный склад оружия.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.
По данным военных, среди целей на юге Ливана были склады вооружений, ракетные установки и здания, которые "Хезболлах" использовала для подготовки атак.
Также, по данным ЦАХАЛ, ударам подверглись члены группировки, планировавшие нападения на израильских военнослужащих, размещенных на юге Ливана.
Последние новости
10:04
В Баку временно изменены маршруты 7 автобусных линийИнфраструктура
09:57
За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по более чем 85 объектам "Хезболлах"Другие страны
09:46
Пашинян: Наша задача - укреплять установленный 2 года назад мир с АзербайджаномВ регионе
09:43
Военная прокуратура провела мероприятие к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара АлиеваВнутренняя политика
09:41
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.05.2026)Финансы
09:37
Азербайджан отправит в Армению очередную партию нефтепродуктовЭнергетика
09:34
Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8В регионе
09:12
США вывезли обогащенный уран из ВенесуэлыДругие страны
09:07