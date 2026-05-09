Пашинян: Наша задача - укреплять установленный 2 года назад мир с Азербайджаном
09 мая, 2026
- 09:46
Уже два года, как между Арменией и Азербайджаном установлен мир, и сегодняшная задача - его укреплять.
Как передает Report, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян написал в соцсетях.
"Мы отмечаем 81-ю годовщину победы над фашизмом в сложных международных условиях... 9 мая 2026 года мы также отмечаем мир между Арменией и Азербайджаном. Вот уже два года нет столкновений, нет жертв и раненых. Это очень важное достижение впервые с момента обретения нашей страной независимости", - написал он.
Пашинян отметил, что сегодня задача - должным образом беречь достигнутый нами мир, укреплять его и делать более надежным с каждым днем. Установленный мир - это историческая возможность для Армении, для ее процветания и развития.
