Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пашинян: Наша задача - укреплять установленный 2 года назад мир с Азербайджаном

    В регионе
    • 09 мая, 2026
    • 09:46
    Пашинян: Наша задача - укреплять установленный 2 года назад мир с Азербайджаном

    Уже два года, как между Арменией и Азербайджаном установлен мир, и сегодняшная задача - его укреплять.

    Как передает Report, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян написал в соцсетях.

    "Мы отмечаем 81-ю годовщину победы над фашизмом в сложных международных условиях... 9 мая 2026 года мы также отмечаем мир между Арменией и Азербайджаном. Вот уже два года нет столкновений, нет жертв и раненых. Это очень важное достижение впервые с момента обретения нашей страной независимости", - написал он.

    Пашинян отметил, что сегодня задача - должным образом беречь достигнутый нами мир, укреплять его и делать более надежным с каждым днем. Установленный мир - это историческая возможность для Армении, для ее процветания и развития.

    Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Paşinyan: Azərbaycanla bərqərar edilmiş sülhü qorumaq bizim əsas məqsədimizdir

    Последние новости

    10:04

    В Баку временно изменены маршруты 7 автобусных линий

    Инфраструктура
    09:57

    За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по более чем 85 объектам "Хезболлах"

    Другие страны
    09:46

    Пашинян: Наша задача - укреплять установленный 2 года назад мир с Азербайджаном

    В регионе
    09:43

    Военная прокуратура провела мероприятие к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    09:41

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.05.2026)

    Финансы
    09:37

    Азербайджан отправит в Армению очередную партию нефтепродуктов

    Энергетика
    09:34

    Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

    В регионе
    09:12

    США вывезли обогащенный уран из Венесуэлы

    Другие страны
    09:07

    МИД поздравил народ Азербайджана с годовщиной Победы над фашизмом

    Внутренняя политика
    Лента новостей