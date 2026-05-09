    Товарооборот Китая и США сократился на 10,4% с начала года

    • 09 мая, 2026
    • 08:51
    Товарооборот Китая и США сократился на 10,4% с начала года

    Объем торговли между Китаем и США в январе–апреле сократился на 10,4% в годовом выражении и составил $179,2 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

    Согласно данным ведомства, экспорт Китая в США за отчетный период снизился на 10,2% - до $133,44 млрд.

    Импорт американской продукции в Китай сократился на 10,9% и составил $45,76 млрд.

    Положительное сальдо КНР в торговле с США составило $87,68 млрд, что на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

