Военная прокуратура провела мероприятие к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В военном лицее имени Джамшида Нахчыванского состоялось мероприятие "Наследие Великого лидера и путь развития национального военного образования", посвященное 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре.

Военный прокурор Бахруз Ахмедов, выступая на мероприятии, рассказал о создании в 1971 году военного лицея имени Дж. Нахчыванского по инициативе Гейдара Алиева. Он отметил, что учебное заведение стало основой национального военного образования Азербайджана

Было отмечено, что выпускники лицея и их последователи проявили героизм в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

В завершение мероприятия отличившимся курсантам вручили подарки и пожелали успехов в учебе.