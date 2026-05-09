Военная прокуратура провела мероприятие к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева
- 09 мая, 2026
- 09:43
В военном лицее имени Джамшида Нахчыванского состоялось мероприятие "Наследие Великого лидера и путь развития национального военного образования", посвященное 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре.
Военный прокурор Бахруз Ахмедов, выступая на мероприятии, рассказал о создании в 1971 году военного лицея имени Дж. Нахчыванского по инициативе Гейдара Алиева. Он отметил, что учебное заведение стало основой национального военного образования Азербайджана
Было отмечено, что выпускники лицея и их последователи проявили героизм в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
В завершение мероприятия отличившимся курсантам вручили подарки и пожелали успехов в учебе.