Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Рашид Алимов: Центральная Азия становится ключевым элементом Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 13 марта, 2026
    • 13:56
    Рашид Алимов: Центральная Азия становится ключевым элементом Среднего коридора

    Центральная Азия становится ключевым элементом Среднего коридора.

    Как передает Report, об этом заявил бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (2016–2018), бывший министр иностранных дел Таджикистана (1992–1994) Рашид Алимов на XIII Глобальном Бакинском форуме.

    По его словам, транспортная деятельность региона - это не просто инфраструктура, а стратегическое условие для устойчивого развития и экономической независимости. Он отметил, что Центральная Азия активно поддерживает инициативы и проекты развития, и за последнее десятилетие в рамках инициативы "Один Пояс - один путь" Китая был достигнут значительный прогресс в модернизации инфраструктуры и расширении транзитного потенциала региона.

    "Особое значение приобрел Средний коридор - один из самых надежных маршрутов, связывающий Азию и Европу через центральные регионы. Европейский союз проявляет большой интерес к расширению коридора, что позволит дополнить существующую инфраструктуру, повысить устойчивость транспортной системы и дать новый импульс развитию региона", - сказал он.

    Он уточнил, что в последние годы Центральная Азия пережила масштабные изменения: модернизированы железные дороги, открыты новые международные маршруты, созданы транспортно-логистические центры, расширена Каспийская дорога, внедряются цифровые решения, упрощены процедуры.

    "Центральная Азия становится ключевым элементом Среднего коридора и мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом. Это не просто метафора: это тоннели через горные хребты, дороги через тысячи километров степей, современные терминалы вдоль маршрутов. Регион превращается в надежный мост, соединяющий крупнейшие рынки Евразии", - добавил он.

    Рашид Алимов Глобальный Бакинский форум Средний коридор Центральная Азия
    Rəşid Alimov: Mərkəzi Asiya Orta Dəhlizin əsas elementinə çevrilir
    Rashid Alimov: Central Asia becoming key element of Middle Corridor
    Ты - Король

    Последние новости

    14:33

    Камилов: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева играет ключевую роль на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    14:28

    В Азербайджане более 1,2 человек с ВИЧ впервые поставлены на учет в 2025г

    Здоровье
    14:25

    В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль патруля, погибли семь полицейских

    Другие страны
    14:12

    Ян Кубиш: Готовится визит президента Словакии в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    14:08

    На освобожденных территориях создается национальный парк площадью 90 тысяч гектаров

    Экология
    14:07

    В Азербайджане зафиксировали 10 случаев кори в 2025г

    Здоровье
    14:04

    Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13

    Внешняя политика
    14:02

    ЕБРР профинансирует строительство недостающего звена Среднего коридора в Турции

    Финансы
    14:01

    Йылдырым: Средний коридор - безопасный и надежный транспортный путь между Европой и Азией

    Внешняя политика
    Лента новостей