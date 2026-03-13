Рашид Алимов: Центральная Азия становится ключевым элементом Среднего коридора

Центральная Азия становится ключевым элементом Среднего коридора.

Как передает Report, об этом заявил бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (2016–2018), бывший министр иностранных дел Таджикистана (1992–1994) Рашид Алимов на XIII Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, транспортная деятельность региона - это не просто инфраструктура, а стратегическое условие для устойчивого развития и экономической независимости. Он отметил, что Центральная Азия активно поддерживает инициативы и проекты развития, и за последнее десятилетие в рамках инициативы "Один Пояс - один путь" Китая был достигнут значительный прогресс в модернизации инфраструктуры и расширении транзитного потенциала региона.

"Особое значение приобрел Средний коридор - один из самых надежных маршрутов, связывающий Азию и Европу через центральные регионы. Европейский союз проявляет большой интерес к расширению коридора, что позволит дополнить существующую инфраструктуру, повысить устойчивость транспортной системы и дать новый импульс развитию региона", - сказал он.

Он уточнил, что в последние годы Центральная Азия пережила масштабные изменения: модернизированы железные дороги, открыты новые международные маршруты, созданы транспортно-логистические центры, расширена Каспийская дорога, внедряются цифровые решения, упрощены процедуры.

"Центральная Азия становится ключевым элементом Среднего коридора и мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом. Это не просто метафора: это тоннели через горные хребты, дороги через тысячи километров степей, современные терминалы вдоль маршрутов. Регион превращается в надежный мост, соединяющий крупнейшие рынки Евразии", - добавил он.